Brits onderzoek vernietigend over aanpak Russische beïnvloeding: overheid deed niks

Zo onthult het rapport dat "niemand binnen de regering wist of de Russen het Brexit-referendum probeerden te beïnvloeden, omdat ze dat niet wilde weten. De regering heeft zulk onderzoek actief ontweken."

Hete aardappel

Het rapport stelt dat Rusland via mediakanalen als RT en Sputnik in de aanloop naar het referendum bewust verkeerde informatie heeft verspreid. Of dat de uitslag van het referendum ook echt heeft beïnvloed, is volgens de onderzoekers moeilijk vast te stellen.

De onderzoekers spreken wel over een 'dreiging' die voorkomen had kunnen worden, omdat Rusland in 2014 ook al het referendum over Schotse onafhankelijkheid probeerde te beïnvloeden. Ook daar heeft de regering nooit onderzoek naar gedaan. Het rapport stelt dat een juiste aanpak binnen de overheid als een hete aardappel werd doorgeschoven.