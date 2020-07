Trump dreigt met paramilitairen in meer linkse Amerikaanse steden

Ze dragen camouflagekleding en slepen sinds vorige week demonstranten van de Black Lives Matter-beweging in hun busjes, volgens betogers vaak zonder duidelijke reden. In Portland is nu al te zien wat mogelijk tal van andere grote Amerikaanse steden staat te wachten.

Chicago zal vermoedelijk de komende dagen volgen. Daarnaast dreigt Trump zijn speciale eenheden ook te sturen naar Baltimore, Detroit, New York, Oakland en Philadelphia . "Ik ga iets doen, dat kan ik je vertellen", zei Trump. "We laten dit niet gebeuren in ons land." De antiracismeprotesten leidden soms tot plunderingen en geweld. Dat was ook in Portland het geval.

'Het land zal naar de hel gaan'

De steden die Trump specifiek noemt hebben een ding gemeen: ze worden allemaal bestuurd door politici van de Democratische partij. Trump schildert hen af als slappe bestuurders die het land naar de afgrond helpen. Hij zegt dat de politici bang zijn om op te treden tegen de demonstranten.