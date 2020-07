Met post-its en rijmwoorden zoekt Hongkong naar veilige manieren van protest

De blanco post-its zijn opzichzelfstaand een symbool geworden. Ze hangen aan de muur in diverse cafés die sympathiseren met de protestbeweging. Deze zogeheten 'gele winkels' zijn zo (nog) niet strafbaar, maar kunnen de demonstranten wel een hart onder de riem steken. Post-its met daarop protestslogans zijn door de winkels wel eerder weggehaald.

"We proberen de mensen van Hongkong te vertellen dat dit het enige is wat de 'gele winkels' kunnen doen", zegt restauranteigenaar Tan Wong tegen persbureau AP. "Het is een nieuwe manier om ons te uiten. Als ze het ons niet toestaan, vinden we een andere manier", zegt een andere bezoeker.