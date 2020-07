Typhoon emotioneel bij Zomergasten: 'beoordeel op karakter in plaats van kleur'

Glenn de Randamie, zoals Typhoon eigenlijk heet, schoof vanavond aan bij presentatrice Janine Abbring voor de eerste aflevering van televisieprogramma Zomergasten van de VPRO. Het gesprek ging onder andere over racisme.

Na het zien van een fragment uit de film 'As it is in heaven' brak de rapper. "Het gaat over vrijheid. Het gaat erom te zijn wie je wil zijn en mag zijn", zei hij. "Het gaat over waar Martin Luther King het al over had: 'ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur'."