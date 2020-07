Eén van de meisjes betrokken bij vlotdrama Almere ontwaakt uit coma

Eén van de twee meisjes die gisteravond onder een vlot terechtkwam in een sloot in Almere is ontwaakt uit haar coma. Dat laat de loco-burgemeester van Almere weten aan Omroep Flevoland. Het andere meisje ligt nog altijd in coma in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde bij het Cascadepad in de buurt Almere Poort. Omstanders haalden de meisjes uit het water en beiden werden gereanimeerd. Sindsdien liggen ze in het ziekenhuis. Lees ook: Twee kinderen gereanimeerd na omslaan vlot in Almere Zes kinderen De kinderen maakten deel uit van een groep van zes kinderen die op een vlot op het water waren. Ze trokken zichzelf met behulp van touwen van de ene naar de andere kant van de sloot. Volgens een woordvoerder van de politie sloeg het vlot om en kwamen twee kinderen onder het vlot. Hulpdiensten rukten massaal uit, meerdere ambulances, politiewagens en brandweervoertuigen waren snel ter plaatse. Op beelden op sociale media waren duikers te zien die bij de hulpactie assisteerden.