Executie drie Iraanse demonstranten gaat niet door: 'ze hebben geluk'

De storm aan protesten stak dinsdag de kop op, toen het Iraanse Hooggerechtshof bepaalde dat de doodstraf voor de drie overeind zou blijven. Miljoenen Iraniërs uiten hun ongenoegen op Twitter. Iraanse beroemdheden als voetballer Masoud Shojaei en influencer Mojgan Rezaei vroegen de autoriteiten de executie te stoppen.

Tweets van Trump

Ook president Trump stuurde Tweets over de drie mannen, in het Engels en in het Farsi, de taal die in Iran wordt gesproken. Vandaag bevestigt het Hooggerechtshof dat op verzoek van de advocaten van de mannen het proces mag worden overgedaan. Wanneer is niet bekend.