Rutte wordt gezien als dwarsligger op EU-top: 'Puinhoop is schuld van de Nederlander'

Afspraken houden

Achter de schermen is men aan Nederlandse zijde een beetje klaar met het beeld van 'dwarsligger Rutte', zegt Lambie. Rutte wil gewoon dat lidstaten zich aan afspraken houden, zo wordt gezegd. Of het nu gaat over de hervormingsafspraken richting het zuiden of afspraken over 'rule of law' richting Hongarije.

De beoogde planning was dat de top tot zaterdag zou duren. Merkel, die in de onderhandelingen het voortouw neemt, had vanochtend vooroverleg met de Franse president Emmanuel Macron en EU-president Charles Michel. Laten op de middag is de bedoeling dat alle regeringsleiders samenkomen voor nieuwe besprekingen over het herstelfonds en de begroting, samen goed voor ruim 1800 miljard euro. Michels ambtenaren hebben afgelopen uren nieuwe voorstellen bedacht om de vele meningsverschillen die er nog zijn te overbruggen.