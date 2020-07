Man aangehouden wegens brand in kathedraal Nantes

De kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus is een historisch monument in Nantes, een stad in het westen van Frankrijk. De bouw van de gotische kerk begon in de 15e eeuw. In de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk beschadigd bij een bombardement, en in 1972 was er een grote brand waarbij het houten dak in vlammen opging.

Het herstel duurde vervolgens dertien jaar. Zo erg is het nu niet, het gebouw lijkt ongeschonden. Wel is volgens de brandweer het kerkorgel zo zwaar beschadigd dat het als vernietigd moet worden beschouwd. Het platform waar het op staat kan instorten.