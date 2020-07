Merkel en Macron weggelopen na 'kribbig overleg' met premier Rutte

Sinds vrijdag onderhandelen de 27 EU-leiders over de nieuwe meerjarenbegroting en het beoogde coronafonds. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen. Over de omvang van het herstelfonds bestaat echter nog veel onenigheid.