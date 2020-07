EU-top: nieuw voorstel met 'supernoodrem' voor premier Rutte

Alle ballen op Rutte

"Het was afgelopen nacht alle ballen op Rutte. Zijn hervormingseisen worden als belangrijkste obstakel gezien. In de Spaanse pers wordt Rutte 'El Doctor No' genoemd, het Duitse Der Spiegel spreekt over 'Mr. Nee Nee Nee'. Maar aan Nederlandse zijde is men niet onder de indruk van alle druk", zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

“In Europa werd Rutte vaak gezien als een oliemannetje, op zoek naar een mogelijk geitenpaadje. Nu stelt Rutte zich hard op. Vroeger kon Nederland bij dit soort discussies achter de Britten schuilen. Nu, na de brexit, is dat niet meer mogelijk en staan we vol in de wind.”