EU-top mét mondkapjes: Rutte somber over akkoord coronafonds

"We moeten vanuit de inhoud onderhandelen", zei Rutte bij aankomst. "De inhoud is leidend, niet de snelheid." Volgens Rutte is het behoud van de jaarlijkse korting voor Nederland 'heel belangrijk'. Rutte is bereid tot 'solidariteit', maar het vastnagelen van hervormingen en garanties zijn 'heel belangrijk'.

'Bad guy'

"Premier Rutte wordt omschreven de 'bad guy' door de buitenlandse pers, maar dit keer is de 'bad guy' wel bereid om te onderhandelen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Zo zie je dat Rutte nog twee belangrijke eisen noemt: het behoud van de Nederlandse korting op de begroting en de eis dat zuidelijke landen moeten hervormen. Andere eisen zijn naar de achtergrond verdwenen."

Zo wilde Nederland graag leningen voor noodlijdende landen, terwijl nu wordt gesproken over subsidies. "De eis van leningen lijkt Rutte nu wat af te zwakken", zegt Lambie. Daarnaast was Nederland in eerste instantie tegen het creëren van nieuwe, gezamenlijke Europese schulden, maar dat gaat nu via een omweg wel gebeuren. "Het herstelfonds wordt gevuld door geld te lenen: de Europese Commissie leent geld en lidstaten staan dan garant voor de terugbetaling van die gezamenlijke schulden. Nieuwe Europese schulden is iets waar Den Haag eerder van gruwde."