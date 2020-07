Weinig boetes voor ontbreken mondkapje in ov: 'Mensen werken goed mee'

Sinds 1 juni moet iedereen in het openbaar vervoer een mondkapje op. Dit is verplicht vanaf 13 jaar. Het kapje moet over je mond én over je neus om besmetting te voorkomen. Wie dat niet doet, kan een boete krijgen van 95 euro.

In de maand juni zijn 195 boetes uitgeschreven voor het niet-dragen van een mondkapje in het ov, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De meeste boetes zijn uitgedeeld in Rotterdam (47), Amsterdam (30), Hoeksche Waard (19) en Deventer (12).