1 op de 6 scholieren presteerde slechter na thuisonderwijs: 'Het was ellende'

Nog lang niet alle scholen hebben gebruikgemaakt van de subsidie die beschikbaar is om leerachterstanden weg te werken. Dat is volgens Doornbos van de vereniging van schoolleiders niet zo gek. "De aanvraag zat kort op de heropening van de scholen. Veel scholen hadden toen nog geen zicht op hoe hun leerlingen ervoor stonden." Ze verwacht dan ook meer aanvragen van scholen bij de volgende subsidieronde eind augustus.

Meer lessen

Hoe de scholen het geld gaan gebruiken, mogen ze zelf bepalen. "Per leerling wordt gekeken waar de achterstand is opgelopen. Of dat rekenen of taal of spelling is of een combinatie van alles", zegt Doornbos. "Vervolgens wordt een programma op maat opgesteld."

Het merendeel van de scholen kiest volgens de vereniging voor extra onderwijstijd. "Bijvoorbeeld extra lessen na schooltijd of in de zomerperiode. Een klein deel kiest voor onderwijs in de weekenden of in de herfstvakantie."