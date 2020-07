Mensensmokkel groeit sterk op Balkan: met 211 man in een vrachtwagen

Frontex: forse toename illegale grenspassages op Balkan

In het eerste half jaar hebben op de westelijke Balkan fors meer migranten illegaal de grens overgestoken. Het gaat om een toename van 73 procent, vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Dat meldt Frontex, het Europees Grenswachtagentschap. Tot nu toe zijn dit jaar ruim 9200 illegale grenspassages gemeld. In juni was de Balkan de meest actieve migratieroute in Europa.

Het totaal aantal illegale grenspassages naar Europa nam in het eerste half jaar in zijn totaliteit wel af, met zo'n twintig procent. De voornaamste reden is volgens Frontex de coronacrisis.

Frontex is belangrijk voor de Europese Unie. De grenswacht verdubbelde de afgelopen vijf jaar het personeel naar 1000 medewerkers. Er ligt een voorstel voor 10.000 medewerkers in uiterlijk 2027.