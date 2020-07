Ineke (83) moet appeltjesgroen huis oververven: 'Ik mag niet vrolijk zijn'

Reactie van de gemeente Den Helder:

Wethouder Remko Duinker van de gemeente Den Helder heeft gereageerd op de uitspraak. "We zijn blij dat er een duidelijke uitspraak is. Het is jammer dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen. We hadden het liever opgelost in een gesprek. We hopen dat ze een deskundig bedrijf in de armen neemt en de nieuwe kleur met de commissie of met ons overlegt. We hebben geen hekel aan de kleur groen. Hoe meer hoe beter. Het zat hem niet in de kleur, maar de intensiteit van de verf die gebruikt is. Mevrouw Van Amersfoort hoeft niet bang te zijn dat haar huis zwart-wit moet worden."