Trump stopt met speciale behandeling Hongkong

Veiligheidswet

De omstreden veiligheidswet in Hongkong werd op 30 juni ingevoerd, na maandenlange felle protesten. De wet maakt het voor Hongkong mogelijk om bewoners in China te laten berechten en op te sluiten. Ook is het verboden om te demonstreren, bijvoorbeeld voor democratische vrijheden. Betogers kunnen een levenslange celstraf krijgen.

De veiligheidswet is volgens China nodig om de orde te herstellen, maar krijgt wereldwijd veel kritiek. Amerika vindt dat de wet indruist tegen de afspraken van 1997, toen de Britten hun kolonie opgaven en Hongkong een speciale, autonome status binnen China kreeg.