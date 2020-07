Epstein-handlanger Ghislaine Maxwell voor het eerst voor de rechter

De advocaten hebben een voorstel gedaan voor een borg van 5 miljoen dollar met strenge reisrestricties. Ze ontkennen alle aantijgingen.

Slapen zonder lakens

Maxwell verblijft op dit moment in een gevangenis in Brooklyn in New York. In haar cel moet ze zonder lakens slapen en mag ze alleen papieren kleding dragen. Ook wordt Maxwell continu via camera's in de gaten gehouden en deelt ze haar cel met een andere gevangene.

Zo wil de gevangenis voorkomen dat Maxwell hetzelfde overkomt als haar oude liefde. Voordat hij kon worden veroordeeld, stierf Jeffrey Epstein in zijn cel. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd.