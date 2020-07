Gevonden lichaam bij Ameland is van 14-jarig meisje

Het lichaam is geborgen en naar Ameland gebracht, waar familieleden van het meisje haar hebben geïdentificeerd. het lichaam is overgedragen aan de familie.

"We zijn opgelucht dat het meisje is gevonden en dat er een eind komt aan de onzekerheid van haar familie", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland. "Ik heb heel veel waardering voor iedereen die meegeholpen heeft met zoeken en wil mijn dank uitspreken aan alle mensen die zich de afgelopen week hebben ingezet. De gemeente Ameland leeft intens mee met de familie. We wensen ze heel veel sterkte toe."

Zonsondergang

Zaterdagavond verdween de Duitse tiener toen ze met haar zusje vanuit het water naar de zonsondergang keek. Daarbij kwamen ze in de problemen. Hun vader probeerde te helpen, maar het meisje verdween in de golven.