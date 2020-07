Witte Huis haalt uit naar China om claim eilanden: 'Volledig onrechtmatig'

De relatie tussen China en de VS is het afgelopen jaar verder verslechterd. Het Witte Huis haalde eerder hard uit naar Peking vanwege de Chinese aanpak van de coronacrisis, de onrust in Hongkong en het vervolgen van Oeigoeren in het land.

Militaire actie

De uitspraken van Pompeo zijn mogelijk een opmaat voor meer militairen in de regio. De Amerikaanse marine patrouilleert al jaren in de Zuid-Chinese Zee, maar hun aanwezigheid groeit. In april werden nog eens twee Amerikaanse vliegdekschepen naar Maleisië gestuurd. China en de VS hielden vorige week tegelijkertijd militaire oefeningen in het gebied.