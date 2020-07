Coronawet flink verbouwd na kritiek: geen controles achter voordeur

Er kwam veel kritiek op eerdere versie van de wet. Advocaten, de ombudsman, oppositiepartijen, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad voor de rechtspraak spraken zich uit. Die laatste was vooral kritisch over de snelheid waarmee de wet tot stand is gekomen en vond deze onduidelijk.

Al deze partijen zouden nu hebben meegekeken en geadviseerd bij het maken van de nieuwe versie van de wet. Dat wil overigens niet zeggen dat de wet in deze versie ongeschonden de eindstreep haalt. Ingewijden in Den Haag laten weten dat er met name over de duur van de wet nog gemor is.