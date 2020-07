Wie betaalt de zorg als je corona krijgt in het buitenland?

Als je merkt dat je tijdens je verblijf in het buitenland last krijgt van coronaverschijnselen, kun je je bij de lokale gezondheidsautoriteiten melden voor een test. Zij verwijzen je dan door naar een arts, mocht de uitslag positief zijn. Als blijkt dat je corona hebt, moet je samen met je andere reisgenoten in quarantaine. Daar schreven we eerder dit artikel over.

Kosten voor een behandeling

Maar wat als je zo ziek wordt, dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis? Dekt je zorgverzekering dat dan wel? In principe wel, zegt Maaike Grevelink, woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland. "De basisverzekering die je in Nederland hebt afgesloten is wereldwijd dekkend. Het maakt voor je verzekeraar niet uit in welk land je gebruikmaakt van de zorg. In het basispakket zitten ook acute zorg en ziekenhuisopnames. Dus als jij door het coronavirus acuut opgenomen moet worden, is dat gedekt."