Nederland sleept Rusland voor de rechter vanwege MH17

"Dit is best een grote stap, want voor het eerst sleept Nederland zelf nu Rusland daadwerkelijk voor de rechter", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Vanuit Moskou is nog altijd geen erkenning van aansprakelijkheid te verwachten. Straatsburg was een van de opties voor het kabinet, want Rusland erkent het Hof. Maar wie hoopt op een snelle procedure, komt bedrogen uit. Procedures in Straatsburg duren jarenlang."