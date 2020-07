Emiel moest vlak na de crematie van zijn zoontje weer werken: 'Onbegrijpelijk'

Overlevingstoestand

Caroline van Leuven (59) werkt als zelfstandig psychologe en verloor in april zeer plotseling haar man Frans aan een bloedvergiftiging, na een kort ziekbed.

"De eerste weken van zijn ziekte kon ik hem door het zorgbeleid in de ziekenhuizen niet bezoeken. 'Ik mis je zo, ik mis je zo', zei hij aan de telefoon. Ik maakte mij veel zorgen over zijn emotionele stabiliteit, want ik weet wat er gebeurt als mijn man me lang niet ziet. Bijna twaalf uur heb ik op de ic gewacht, toen hij werd geopereerd. Het was een hele heftige situatie, waarbij je lichaam in een soort beschermingstoestand gaat. Uiteindelijk heeft hij het niet gered. En dan kom je thuis, na zijn overlijden, en is de vraag: wat nu?"

"Het emotionele aspect van rouwen is heel ingewikkeld. De ene dag zie je nog een brief aan mijn man gericht en de andere dag komt er een brief gericht aan de erve van. Ik kon echt niks uitbrengen."

"Ik voelde mij ontheemd en geamputeerd, alsof ik in een soort niemandsland zit. Je moet opeens je leven anders invullen. Maar het is vooral belangrijk dat je het emotionele stuk een plek geeft. Als je daar van de werkgever geen ruimte voor krijgt, gaat je levenslust naar beneden en kan je last krijgen van gezondheidsklachten."

Rouwproces

"Gedurende het rouwproces merkte ik langzamerhand dat ik langzaam op 'uit' ging. Je lichaam krijgt een enorme klap, fysiek en emotioneel. Iedereen zei tegen mij dat de klap nog zou komen, maar ik wuifde dat weg. Flauwekul, schei uit, dacht ik. Een deskundige zei ook dat je lichaam, vooral je zenuwstelsel en hormoonstelsel, in een bepaalde beschermingsmodus gaat op het moment dat de klap komt. Cardiologen schrijven zelfs over hoe je aan een gebroken hart kan overlijden."

"Inmiddels is het tien weken geleden dat Frans is overleden. Zijn werk moest overgedragen worden, ik moest zorgen dat mensen door konden gaan. Ook andere zakelijke belangen en privé kwesties moesten worden geregeld. En dan praat ik nog niet over de enorme hoeveelheid post, e-mails en bossen bloemen."

"Er moet meer ruimte komen voor het emotionele proces waar je als rouwende mee te maken krijgt. Een gesprek met een vertrouwenspersoon kan iemand erg helpen. Maar vooral moet de werkgever meer tijd en ruimte geven aan degene die het rouwproces doorgaat."