Sloppenwijk Brazilië strijdt zelf tegen corona, omdat de overheid niet ingrijpt

Volgens buurtleider Gilson Rodrigues gaat de verspreiding in de arme wijken extra snel. "Het is hier ontzettend lastig om afstand te houden. Mensen wonen in kleine huisjes, de hygiënische omstandigheden zijn complex. Vaak is er niet eens stromend water."

Artsen vrezen drugsgeweld

En dus zullen ambulances in de sloppenwijken hard nodig zijn, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Correspondent Sandra Korstjens: "Deze wijken staan vaak onder controle van drugsbendes. Het is er gevaarlijk en artsen en ambulances durven er meestal niet naar binnen."

Buurtleider Rodrigues heeft daar samen met een paar andere inwoners van Paraisópolis een oplossing voor bedacht. "We hebben de favela in verschillende gebieden ingedeeld. Per vijftig huizen werd een vrijwilliger geselecteerd als 'lokale president'."