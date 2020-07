Buschauffeur hersendood geslagen na weigeren passagiers zonder mondkapjes

Een mondkapje is in het openbaar vervoer in Frankrijk verplicht. De 50-jarige chauffeur weigerde vier mensen dan ook de toegang tot de bus, toen zij zonder masker en geldig vervoersbewijs vlak bij Biarritz de bus wilden instappen.

Zwaar hoofdletsel

De groep zou de chauffeur vervolgens ernstig hebben toegetakeld. Het slachtoffer werd buiten bewustzijn met zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben artsen hem vandaag hersendood verklaard. Hij wordt kunstmatig in leven gehouden.