Atoomfaciliteit Iran zwaar beschadigd, mogelijk door explosief

Iraanse inlichtingendiensten vermoeden dat Israël of Amerika de faciliteit hebben geraakt met een explosief. Iran onderzoekt of iemand een bom naar binnen heeft gebracht of dat de faciliteit is geraakt met een drone.

Druk op Iran

Hoewel Iran claimt dat het nucleaire programma niet voor kernwapens is bedoeld, geloven Israël en de Verenigde Staten daar niks van. Zij willen maximale druk op Iran.