Met Laura op vakantie in Europa: 'Verlaten vliegveld'

Op vakantie in coronatijd, het mag, maar hoe ziet het eruit? Dat gaan we voor je uitzoeken. Verslaggever Laura Veneman neemt je mee op reis naar de camping, op citytrip en op zonvakantie. Heb jij vragen over reizen in coronatijd? Stel ze en dan gaat Laura voor je op zoek.

Laura ging afgelopen week naar de camping in Duitsland en op citytrip naar Wenen. Ze vlogt alles wat ze meemaakt en beantwoordt jullie vragen.

Bekijk de vlog van Duitsland hier en de vlog van Oostenrijk hier.

Je volgt al Laura's vakantie-updates in dit liveblog.