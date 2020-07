Bijna geen kraamvisite door corona: 'Het geeft meer verdriet dan plezier'

Meer verdriet, dan plezier

De Belgen willen het dus houden, de rustige kraamtijd in het ziekenhuis. Is dat ook een idee voor ons? Niet als het aan gynaecoloog Koen Deurloo ligt. "Al met al is er meer verdriet, dan plezier, zegt hij. "Het is een leuke gebeurtenis, een kind krijgen. En dan is het vervelend als je dat maar heel beperkt kan delen met je familie zodra je in het ziekenhuis wordt opgenomen." Deurloo benadrukt wel dat het uiteindelijk gaat om het plezier dat ouders beleven aan hun pasgeborene. Het ontvangen van geen kraamvisite is dan misschien vervelend, maar niet meer dan dat.

De situatie nu is wel erg anders dan hoe die was voor de corona-uitbraak: "Soms stond de visite al in de wachtkamer en we hadden 24 uur per dag bezoekuur, terwijl dit nu beperkt is tot één of twee uur. Dat is niet leuk, want normaal gesproken is de verloskundeafdeling een gezellige plek."