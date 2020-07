CO2-uitstoot China piekt weer na coronacrisis: meer dan jaar eerder

De uitbraak van het coronavirus zorgde begin dit jaar nog voor zo'n 25 procent minder CO2-uitstoot in China. Een ongekende daling, nadat het land van begin februari tot halverwege maart grotendeels tot stilstand kwam.

CO2-uitstoot hoger dan vorig jaar

Inmiddels is de CO2-uitstoot in China weer rap toegenomen. Kolencentrales en de industrie draaien weer op volle toeren. Ook het aantal vluchten is weer gestegen.

China stootte in mei zelfs meer kooldioxide (CO2) uit dan in dezelfde maand vorig jaar, zo laat onderstaande grafiek zien. De blauwe lijn is de CO2-uitstoot van 2019, de rode die van 2020. Het gaat om een toename van zo'n vier à vijf procent, blijkt uit statistieken van de Chinese overheid.