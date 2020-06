Toeristen uit 14 extra landen weer welkom in Nederland

Veel discussie

De afgelopen dagen is er veel overleg geweest tussen EU-landen over de lijst. Het is in principe aan EU-landen zelf om te beslissen wie wordt toegelaten, maar mede omdat mensen eenmaal in de EU door kunnen reizen naar andere lidstaten, willen ze één lijn trekken. Vooral zuidelijke lidstaten waarvoor toerisme erg belangrijk is, wilden een ruimer inreisbeleid, maar bijvoorbeeld Nederland drong aan op een landenlijst gebaseerd op de gezondheidssituatie.

Daarom zijn toeristen uit de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië nog niet welkom, want in die landen zijn er nog relatief veel coronabesmettingen.