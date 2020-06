Kun je álle jongeren laten stoppen met roken? 'Begin bij de ouders'

Het is volgens Nagelhout voor die kinderen lastig om het dan zelf niet te doen. "Sterker nog: het is bijna gek als je niet rookt. Het hoort in sommige milieus bij volwassen worden."

Verschil in kennis

Dat is ooit, tientallen jaren geleden, onder andere ontstaan door 'kennisverschil'. De hoger opgeleide mensen wisten eerder en beter dat roken ongezond was en stopten dus eerder. "Nu weet inmiddels iedereen hoe schadelijk roken is, maar toch is dat verschil er nog steeds tussen hoger- en lager opgeleiden."

Het is volgens Nagelhout voor deze mensen niet alleen moeilijker omdat ze niet zo hoog opgeleid zijn of in een rokersomgeving leven. "Mensen met een lager opleidingsniveau hebben vaak ook met andere problematiek te kampen, hebben vaak meer zorgen, dus hebben wel wat anders aan hun hoofd dan stoppen."

Komt bij: door stress is het lastiger stoppen. Want stoppen met roken levert (kortstondige) stress op.