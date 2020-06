Apps vertellen je voortaan hoe druk het ergens is

Maar je kan ook zelfstandig de drukte in de gaten houden. Zoals in de provincie Gelderland bijvoorbeeld. Daar start maandag een app waar zeker 100 'expertmeters' meerdere keren per dag de actuele drukte meten.

Boswachters, boa's en ondernemers geven aan hoe druk het op ongeveer 300 locaties is. Dat wordt vervolgens naar de app gecommuniceerd, en met een rood, oranje of groen stoplicht op de kaart in beeld gebracht. De kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn werkt volgens hetzelfde principe.

'Even stilstaan'

Algemeen directeur van Toerisme Veluwe Herre Dijkema: "Vergelijk de app met een filemelding. We geven advies: niemand houdt je tegen. Maar ik hoop dat mensen vooraf even stilstaan bij wat ze doen en waar ze heen gaan. We geven iedereen de keuze om niet in de drukte te belanden."

Het voordeel van werken met de 'expermeters' is dat er geen camera's nodig zijn. "Onze app is totaal privacy ongevoelig", vervolgt Dijkema. "Niemand hoeft zich gemeten te voelen. De expertmeters maken een inschatting hoe druk het op hun locatie is. Ze leggen niets vast en gaan heus geen koppen tellen."