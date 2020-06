Gevaar verspreiding coronavirus via kleine druppels onderschat

Volgens het ECDC is er op dit moment geen hard bewijs dat het virus via de lucht kan worden overgedragen. Maar ze stellen wel dat er voldoende bewijs is voor de overdracht van het virus als veel mensen in een ruimte bij elkaar zijn. Van 318 onderzochte uitbraken in China was er maar één buitenshuis, zo schrijft het instituut.

Experts op het gebied van binnenmilieu ergeren zich aan de 'starre opstelling' van het RIVM, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft Philo Bluyssen: "Het bouwbesluit geeft minimale ventilatiehoeveelheden, die helaas nu al niet voldoende zijn om goed te ventileren."

Bluyssen doet onderzoek naar hoe kleine luchtdeeltjes (aerosolen) zich in ruimtes verspreiden. "Zonder goede ventilatie in gebouwen heb je een risico. Dan maakt het ook niet uit of je anderhalve meter afstand houdt. Want dan bouwt de concentratie van virussen op en die zullen uiteindelijk toch bij iemand terecht komen."

Kortzichtig

Volgens Lidia Morawska is het RIVM 'kortzichtig' als het stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat voor het feit dat kleine druppels (aerosolen) het coronavirus kunnen verspreiden. Morawska is hoogleraar aan de universiteit van Queensland in Australië.

Ze is gespecialiseerd in luchtkwaliteit en aerosolen. "De overheid moet maatregelen nemen om de ventilatie in gebouwen te verbeteren. Dus: meer ventilatie, geen recirculatie en probeer te vermijden dat luchtstromen direct langs mensen lopen."

Kenniscentra als het Europese REHVA en het Nederlandse TVVL raden hun achterban aan om gebouwen maximaal te ventileren en geen gebruik te maken van zogenoemde recirculatie van lucht.