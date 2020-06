Aangifte voor meineed tegen omstreden imam Salam in onderzoek moskeeën

De Rijksrecherche is nu nog bezig met het onderzoek. Als blijkt dat de imam inderdaad meineed heeft gepleegd, is dat een 'schoffering van de rechtsstaat'. Daarom zijn de sancties niet mals.

Ondervraagd onder ede

De omstreden imam Salam werd in februari onder ede ondervraagd in een groot parlementair onderzoek naar de beïnvloeding door organisaties en regeringen uit Golfstaten en Turkije. Door de buitenlandse lange arm krijgen antidemocratische ideeën vat op Nederlandse moslims, concludeert de commissie vandaag in het eindrapport.

Wekenlang werden begin dit jaar experts en imams onder ede verhoord door de speciale commissie, onder wie imam Salam. Zijn moskee ligt onder een vergrootglas, onder andere omdat de kinderen bang gemaakt zouden worden voor Nederlandse tradities.

De imam noemde de verhoren een 'schijnvertoning en poppenkast'.En direct na zijn ondervraging doemde de vraag op, of hij wel de waarheid vertelde.