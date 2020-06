Pieter Omtzigt meldt zich onverwacht als vierde kandidaat-lijsttrekker CDA

De kandidatuur van Omtzigt komt onverwacht. Sinds vorige week is de procedure geopend. De gedoodverfde kandidaat Wopke Hoekstra liet weten niet beschikbaar te zijn. Vicepremier Hugo de Jonge maakte als eerste zijn kandidatuur bekend. Sindsdien zijn al drie andere kandidaten opgestaan.

Volgens Omtzigt heeft hij afgelopen weekeinde de knoop doorgehakt: "Ik heb er dit weekend lang met mijn echtgenote over gesproken. Dat is ook nodig want we wonen in Enschede, hebben vier kinderen, dus het is best een keuze. Na dat gesprek heb ik besloten me kandidaat te stellen."

Hoekstra wel premierskandidaat

Van Van Helvert en Keijzer is bekend dat zij zich niet zouden hebben gekandideerd als Wopke Hoekstra had besloten lijsttrekker te willen worden. Van Helvert noemt Hoekstra zelfs zijn premierskandidaat. Omtzigt wijst erop dat hij teleurgesteld was dat Hoekstra afhaakte. "Ik wil ook lijsttrekker worden omdat ik het belangrijk vindt dat we de coronacrisis goed oplossen. Het is een zware crisis, we gaan richting een tekort van 100 miljard dit jaar. De crisis vraagt heel veel van mensen."