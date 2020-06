Zeker 64 dwarslaesies door lachgas: 'Sommigen nemen 100 ballonnen per dag'

Jongeren durfden hun verhaal niet aan RTL Nieuws te doen. Wel spraken we artsen die de jongeren behandelen. Zij merken op dat de slachtoffers de klachten vaak bewust negeren. "Ze lopen er te lang mee door en gaan veel te laat naar de huisarts. Daardoor komen ze ook veel te laat bij ons in het ziekenhuis terecht en zijn de gevolgen al groot", zegt Ruijter.

Jongeren zijn onverschillig

Lucille Dorresteijn is lid van de van de werkgroep lachgas van de NVN. Zij ziet dat het probleem groeit. "We zien dat jongeren er onverschillig over denken. Op schoolfeestjes wordt het gebruikt, terwijl alcohol verboden is. Ik maak me daar echt zorgen over."

En jongeren lopen niet alleen een gedeeltelijke dwarslaesie of tintelingen in voeten, benen of handen op. Ook psychoses en epilepsie zijn een mogelijk gevolg van het gebruik van lachgas.