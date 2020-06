Duizenden woningen met risico op neerslagschade: loopt jouw huis onder?

Toelichting bij de kaart

RTL Nieuws publiceerde deze tool voor het eerst op 18 juni 2019. De kaart is gebaseerd op berekeningen van ingenieursbureau Arcadis op basis van een bui waar in twee uur tijd 70 millimeter aan regen valt. Zo'n bui komt lokaal in Nederland naar schatting ongeveer 70 keer per jaar voor.

Bij de berekeningen is uitgegaan van de schade per pand en niet per adres. In één pand zitten namelijk soms meerdere adressen. Het schadebedrag is gebaseerd op de schade op de begane grond als gevolg van water dat over de drempel naar binnen stroomt.

De bedragen zijn een inschatting. De werkelijkheid kan afwijken. Zo kan een heftige bui bijvoorbeeld gepaard gaan met hagel, onweer en flinke windstoten. De schade als gevolg daarvan is niet meegerekend. Ook schade aan kelders, tuinen en schuurtjes is buiten beschouwing gelaten.

Wil je meer weten over wat je kunt doen om schade te voorkomen of over hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen? In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen naar aanleiding van het onderzoek. Ook vind je er meer uitleg van Arcadis bij hun berekeningen.