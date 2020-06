Kaag stelt zich snel kandidaat als D66-leider

Kaag is sinds oktober 2017 minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ze kwam destijds als nieuweling in de Nederlandse politiek. Kaag bracht haar loopbaan bijna volledig door in het buitenland in dienst van de Verenigde Naties. Binnen D66 geniet de 58-jarige minister een grote populariteit.

Geen WHO

Een paar weken geleden werd de naam van Kaag genoemd voor de toppositie van de WHO, de Wereldhandelsorganisatie. Kaag was vereerd, maar zei toen al dat ze 'serieus nadacht over het D66-leiderschap'.