Politie vervolgt automobilist na dashcambeelden op Dumpert

De man reed met zijn auto over de vluchtstrook, ging volgens de politie ook te hard. Hij reed ook tussen twee auto's door, terwijl hij op een tweebaansweg reed, ook wel tripleren genoemd. De beelden zijn hier te zien.

Dankzij een nieuwe wet die sinds januari geldt, kan de bestuurder nu vervolgd worden in een zaak waar deze drie overtredingen worden samengevoegd. Hij wordt nu verdacht van 'het opzettelijk roekeloos rijden waarbij anderen risico lopen op zwaar lichamelijk letsel of de dood’.

Gefilmd met dashcam

Een van de auto's die de bestuurder inhaalde, was voorzien van een dashcam. Nadat deze video op Dumpert verscheen, zocht de politie contact met de maker van de beelden. Ook schat de politie in op basis van eigen onderzoek dat de verdachte een snelheid van van 167 km/h had, waar je 100 kilometer per uur mag rijden.