Kabinet werkt aan simpelere coronaregels, maar 1,5 meter afstand blijft

Voorwaarde voor de versimpeling van de regels is dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de bezetting op de intensive cares laag blijft. Mocht er een nieuwe uitbraak zijn, dan wordt de optie bekeken of ook per regio de maatregelen weer strenger gemaakt kunnen worden.

Persconferentie

Aanstaande woensdag is de voorlopig laatste bijeenkomst van de ministeriële crisiscommissie. Dan wil het kabinet officieel besluiten over de versimpeling van de coronaregels en de eerder aangekondigde versoepelingen per 1 juli.

Na afloop van de ministeriële crisiscommissie geven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie.