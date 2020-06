15.000 euro beloning voor gouden tip over dodelijke schietpartij Zwolle

Degene die de gouden tip heeft over de schietpartij die op oudejaarsavond in Zwolle plaatsvond, krijgt een beloning van 15.000 euro. Dat is vanavond bekendgemaakt in televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Op oudejaarsavond werd de 52-jarige Henk Wolters neergeschoten in de Buitengasthuisstraat in Zwolle. De politie denkt dat het rond 20.25 uur is gebeurd. Voorbijgangers zagen de man echter pas rond 21.40 uur op straat liggen. Volgende week besteedt Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak.