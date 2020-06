Trump verbiedt omstreden nekklem voor de politie, behalve bij levensgevaar

Volgens de president zorgen de maatregelen ervoor dat er meer verantwoordelijkheid en transparantie komt bij de politie, schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN.

Het plan komt na een wereldwijde golf van protesten tegen politiegeweld en racisme als gevolg van de dood van de Amerikaanse George Floyd. Hij kwam om het leven nadat een politieagent minutenlang met een knie op zijn nek had gedrukt.

Nabestaanden gesproken

Trump zegt meerdere nabestaanden te hebben gesproken van mensen die omkwamen door politiegeweld. "Dit zijn geweldige mensen en het is heel verdrietig", zei hij daarover.

"We zijn één land. We rouwen samen en we helen samen. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn jullie ervaren, maar ik kan beloven te vechten voor gerechtigheid voor iedereen en met het tekenen heb ik vandaag een toezegging gedaan naar al deze families."