Artsen komen met nieuw draaiboek: voor wie is plek op de ic bij tweede coronagolf?

Moeite met leeftijdsselectie

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er 'vele nuttige en zeer bruikbare elementen' in het draaiboek staan, maar dat hij zich 'niet kan vinden in een triage waarin leeftijd, los van medisch inhoudelijke overwegingen, een rol speelt'.

"Hoewel ik geen enkele twijfel heb aan de oprecht goede intenties, ben ik van mening dat hiermee een onderscheid uitsluitend op basis van leeftijd wordt gemaakt en dat kan ik niet ondersteunen. Voor mij, voor dit kabinet, is elk leven gelijkwaardig en als een oudere patiënt op medische gronden evenveel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, kan hem of haar geen aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd."