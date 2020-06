Economische crisis nieuwe bedreiging voor Assad: 'Iedereen krijgt het nu moeilijk'

"Het is een paardenmiddel", vertelt Koens. "De prijs van de sancties zal voornamelijk worden betaald door de bevolking. Het doel is dat de Syriërs zich verraden zullen voelen door het regime. De vraag is of dat gaat gebeuren. In landen als Iran, Rusland en Noord-Korea voedt het vooral het sentiment: 'zie je wel, iedereen is tegen ons'. Dat kan het regime ook in zijn voordeel gebruiken."

Kat met negen levens

Wie weet werkt dit keer het middel en is het inderdaad zo dat Assad hierdoor nog meer steun verliest, zegt Koens. En Kwarten vertelt: "Nu al zie je dat families die hun zonen hebben geofferd in het leger, zich meer en meer afvragen wat ze er voor terugkrijgen: hebben we dat offer alleen maar gebracht om de rijken te bekostigen?"

Maar ook de rijkste man van Syrië, Rami Mahklouf, heeft Assad onlangs de rug toegekeerd. "Dat is nota bene de neef van Assad", vertelt Koens. "Hij slaat nu – weliswaar nadat hij het regime plots vele miljoenen moest betalen – allerlei taal tegen hem uit. Dat is een teken aan de wand."

Toch zal Assad niet zomaar wankelen, menen Kwarten en Koens. "De echte macht ligt nog altijd bij president en de hoofden van de veiligheidsheidsdiensten, zoals Maher Assad, de broer van de president", vertelt Kwarten. Ook Koens noemt Assad 'een kat met negen levens'. "Zijn einde is, net als de oorlog, al vaak genoeg ten onrechte voorspeld."