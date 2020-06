Buitenwijk Dijon onder hoogspanning na bendegeweld: zware wapens op straat

Op beelden die verspreid worden op sociale media is te zien hoe de groepen zich door de stad begeven, gewapend met zware wapens, messen en honkbalknuppels. Het geweld heeft de afgelopen nachten tot zeker zes gewonden geleid, meldt de officier van justitie in de stad.

Drugs

De onrust begon eind vorige week. De aanleiding is volgens lokale media een eerdere aanval op een 16-jarige jongen van Tsjetsjeense afkomst, waarbij een drugsdeal in het spel zou zijn. Een groep mannen, die ook uit de Tsjetsjeense gemeenschap zouden komen, heeft daarna op vrijdag wraak willen nemen en viel in Dijon onder meer een waterpijpcafé binnen.