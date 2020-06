Wie zijn welkom in Nederland? Vijf vragen over buitenlandse toeristen

Voor landen die niet bij de EU horen, geldt een andere regel. Nederland heeft samen met alle Schengenlanden en het Verenigd Koninkrijk afgesproken dat de grenzen voor mensen van buiten Europa tot en met 30 juni dichtblijven, met uitzondering van noodzakelijke reizen. Na 30 juni zijn mensen van buiten de EU weer welkom, maar ze moeten zich wel aan dezelfde coronamaatregelen houden als Nederlanders. Toeristen moeten bovendien een reservering van een vakantieverblijf hebben.

Voor iedere niet-Nederlander die naar Nederland toekomt geldt: als hij of zij uit een gebied komt waar het risico op corona groter is dan in Nederland, dan moeten ze een gezondheidsverklaring bij zich hebben en na aankomst in Nederland eerst twee weken in quarantaine. Een aantal risicogebieden zijn op dit moment bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en bepaalde gebieden in Italië en Spanje.