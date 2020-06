Corona-uitbraak op grootste markt van Azië: Peking in 'oorlogsmodus'

De stemming in Peking is volledig omgeslagen, nadat in vier dagen tijd 79 nieuwe besmettingen zijn gemeld. Zo'n snelle stijging heeft de stad niet meer gezien sinds februari, toen het virus vanuit de stad Wuhan zich over de rest van het land verspreidde.

Ook nu is een versmarkt de besmettingshaard. De zogeheten Xinfadi markt is alleen meer dan twintig keer zo groot als de markt van Wuhan. Sterker nog: het is de grootste markt van Azië.

Het complex van kraampjes beslaat maar liefst 160 voetbalvelden. Xinfadi is goed voor 80 procent van alle groenten en fruit in de stad.