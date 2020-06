Minder eikenprocessierupsen geteld, maar kans op meer overlast

Dat meldt het Kenniscentrum Eikenprocessierups op de website Nature Today. Het kenniscentrum heeft bijna tienduizend eiken geïnventariseerd in verschillende delen van Nederland die niet preventief bespoten zijn.

Er blijken grote verschillen per regio te bestaan. In sommige gemeenten is meer dan de helft van de bomen aangetast, terwijl in andere zo'n 10 procent van de bomen de rups heeft.