Dure bloemkool en prijzige piepers: voor deze boodschappen moet je meer betalen

Verschil tussen merken

Van sommige boodschappen is het niet verwonderlijk dat ze juist nu duurder zijn dan in januari. Het gaat bijvoorbeeld om seizoensspecifieke producten. Zo zijn aardbeien en sla altijd goedkoper in de zomer dan in de winter. Andersom is de vraag naar ijs en andere zomerse producten nu een stuk hoger dan in januari, en stijgt dus ook de prijs.

Bij andere duurder geworden producten kan het ook zijn dat de producent de prijs heeft verhoogd. Bij een aantal grote A-merken is te zien dat de prijs over hun gehele aanbod toenam. Zo zijn producten van Mora gemiddeld 7 procent duurder, nam de prijs van Grolsch gemiddeld met 8 procent toe en is ijs van Hertog zelfs gemiddeld 11 procent duurder bij de onderzochte supermarkten.

Komende tijd juist goedkoper

De toegenomen aandacht voor hygiëne als gevolg van de coronacrisis heeft overigens niet overal geleid tot flinke prijsstijgingen. Zo zijn de producten van onder anderen Dubro, Dettol, Dreft en Glorix namelijk juist iets goedkoper in vergelijking met een half jaar terug.

Voor de komende tijd verwacht retaildeskundige Moers dat de prijzen eerder zullen dalen dan stijgen: "De horeca komt nog niet volledig op gang, waardoor ze minder versproducten afnemen. Waar moeten de boeren met hun spullen heen? Dat zou op termijn wel een effect kunnen hebben in de supermarkt."