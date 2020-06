Onrustig Brazilië telt steeds meer coronadoden maar Bolsonaro bijt van zich af

Zo onderzoekt het Hooggerechtshof of Bolsonaro de nationale politiechef liet ontslaan om zo zijn eigen familie te beschermen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar twee van zijn zoons, die worden verdacht van corruptie en het verspreiden van misinformatie.

Correspondent Sandra Korstjens: "Het lijkt erop dat de federale politie te dichtbij kwam in die onderzoeken. Tijdens een kabinetsvergadering zei Bolsonaro zelfs dat hij niet van plan is om toe te kijken hoe zijn eigen familie en vrienden worden genaaid, omdat hij geen veiligheidsmensen mag vervangen."

Ministers stappen op

Sergio Moro, de populaire minister van Justitie beschuldigde de president van machtsmisbruik en stapte op. Daarmee was hij niet de eerste en ook niet de laatste minister uit het kabinet van Bolsonaro, die al dan niet gedwongen vertrok. In ruim een jaar tijd raakte hij negen ministers kwijt. Zo diende afgelopen maand ook de minister van Gezondheid zijn ontslag in na onenigheid over de Braziliaanse corona-aanpak, slechts een maand nadat Bolsonaro zijn voorganger had ontslagen.